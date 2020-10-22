"Красно-белые" проиграли "Енисею" в Кубке России

Московский "Спартак" на выезде уступил красноярскому "Енисею" в матче третьего тура Кубка России по футболу. Но несмотря на это поражение, вышел в 1/8 финала турнира.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в начале второго тайма забил аргентинский нападающий Хуан Лескано.

Все команды из группы 2 - "Спартак", "Енисей", а также московская "Родина" - набрали по три очка. Однако "красно-белые" опередили соперников по дополнительным показателям. Как сказал на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско, пройти в следующую стадию турнира и было главной задачей, которая стояла перед командой. Особенно учитывая долгий перелет, разницу во времени и далеко не лучшее состояние поля.

В прошлом году победу в Кубке России одержал "Зенит". В финале петербургская команда одолела "Химки".