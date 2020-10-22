Новости

Академик Гинцбург сравнил эффективность вакцины и лекарств от COVID-19 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
Генконсульство РФ получило уведомление о задержании в США россиянина 01:24
Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту" 00:56
В Грузии захватчику банка удалось уехать с тремя заложниками 00:17
"Спартак" сыграет ближайшие домашние матчи без зрителей 21.10.2020
В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии 21.10.2020
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом 21.10.2020
Николич остался недоволен результатом матча с "Зальцбургом" 21.10.2020
Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу 21.10.2020
"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов 21.10.2020
Кабмин рассмотрит поправки об оплате работникам санаторно-курортного лечения 21.10.2020
Папа Римский впервые поддержал однополые гражданские союзы 21.10.2020
На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ" 21.10.2020
Полиция задержала захватившего банк в Грузии 21.10.2020
В Баварии ввели жесткие ограничения из-за COVID-19 21.10.2020
Участник испытаний британской вакцины умер в Бразилии 21.10.2020
Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии 21.10.2020
Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки 21.10.2020
За сутки в ВС РФ выздоровели от коронавируса 49 военнослужащих 21.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 03:35
Рубрика: Общество

Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки

Фото: Официальная страница ВКонтакте космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова. Фото: Официальная страница ВКонтакте космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова.
Фото: Официальная страница ВКонтакте космонавта Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова.

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), опубликовал фото членов экипажа, которые покинули МКС, и пожелал им удачи и мягкой посадки. "До встречи на Земле", - написал россиянин на своей странице в ВКонтакте.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Экипаж МКС встретят на Земле при повышенных мерах безопасности

Фото, сделанное перед закрытием переходных люков, Кудь-Сверчков сопроводил сообщением о том, что полгода назад он провожал экипаж МКС-63 на Байконур, а теперь тоже провожает, но уже домой. "Люки закрыты, и экипаж готовится к одному из самых ответственных моментов - возвращению на Землю". Он отметил, что неделя, проведенная вместе на борту станции была классной, и теперь уже новый экипаж будет заботиться об орбитальном доме.

Корабль "Союз МС-16" с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтом НАСА Крисом Кэссиди отстыковался от МКС. Планируется, что в 05:54 мск он совершит посадку в степи Казахстана. На орбите остались россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, а также американка Кэтлин Рубинс.

Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром МКС
Общество Космос

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Совфед одобрил продление упрощенного порядка оформления выплат на детей
Минстрой обсудит инициативу по запрету на рекламу в почтовых ящиках
Мишустин: России нужно активнее увеличивать свое присутствие в Арктике
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах