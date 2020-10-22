Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), опубликовал фото членов экипажа, которые покинули МКС, и пожелал им удачи и мягкой посадки. "До встречи на Земле", - написал россиянин на своей странице в ВКонтакте.

Фото, сделанное перед закрытием переходных люков, Кудь-Сверчков сопроводил сообщением о том, что полгода назад он провожал экипаж МКС-63 на Байконур, а теперь тоже провожает, но уже домой. "Люки закрыты, и экипаж готовится к одному из самых ответственных моментов - возвращению на Землю". Он отметил, что неделя, проведенная вместе на борту станции была классной, и теперь уже новый экипаж будет заботиться об орбитальном доме.

Корабль "Союз МС-16" с космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером, а также астронавтом НАСА Крисом Кэссиди отстыковался от МКС. Планируется, что в 05:54 мск он совершит посадку в степи Казахстана. На орбите остались россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, а также американка Кэтлин Рубинс.