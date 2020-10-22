Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр

Определен порядок ведения Федерального регистра граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Постановление правительства об этом вступает в силу в четверг, 22 октября.

Согласно документу, в Федеральный регистр внесут всех льготников: и федеральных, и региональных. Данные о них интегрируют из уже существующих федеральных регистров, их региональных сегментов, а также из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. При этом, указывается, что единый федеральный регистр обязательно должен содержать сведения о СНИЛС, месте регистрации гражданина, его диагнозе, категории заболевания, обеспеченности лекарствами, обслуживающей медорганизации. Гарантируется конфиденциальность, хранение и защита этой информации. Доступ к ней получат только государственные органы, перечень которых утверждает правительство. Оператором, отвечающим за бесперебойное функционирование информационной системы, определен Минздрав.

Как пояснили в ведомстве, единый регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, он позволит прогнозировать объемы поставки препаратов, с помощью него будет проще контролировать, чтобы все льготники получали необходимые лекарства. Гражданам при смене места жительства станет проще подтвердить право на получение льготного лекарственного обеспечения.

"Благодаря единому регистру мы получим актуальную фактическую информацию об обеспеченности лекарствами каждого льготника, сможем осуществлять качественное планирование и будем понимать остатки лекарственных средств", - отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением национальной цели по увеличению продолжительности жизни граждан.

В полную силу регистр заработает с 1 января 2021 года и будет обновляться не реже одного раза в год, что следует из федерального закона, который вступил в силу первого сентября. Планируется, что в него войдут не менее 20 категорий федеральных льготников, в числе которых инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями, ветераны Великой Отечественной войны, а информацию по региональным сегментам представят местные органы здравоохранения.