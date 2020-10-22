Магнуссен объявил об уходе из "Хааса" вслед за Грожаном

Пилот команды "Формулы-1" "Хаас" датчанин Кевин Магнуссен покинет в конце сезона американскую "конюшню".

Таким образом, состав гонщиков "Хааса" на следующий сезон полностью обновится. Магнуссен отметил, что он провел четыре прекрасных года в команде. О своем будущем он планирует сообщить позднее.

"Я все еще работаю над своими планами. В этом сезоне впереди еще шесть гонок. Мне бы хотелось отдать все силы, чтобы финишировать на высоте. Спасибо всем за поддержку", - написал Магнуссен на своей странице в Instagram.

Руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер поблагодарил Магнуссена и Грожана, об уходе которого стало известно ранее, за время, проведенное в коллективе, и отметил их вклад в развитие команды. Его слова приводятся на официальном сайте "конюшни".