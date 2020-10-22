Малышева назвала три продукта против коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объяснила, какие продукты следует включить в рацион в период распространения коронавирусной инфекции.

По словам Елены Малышевой, доказано, что заболевание протекает тяжелее при нехватке в организме цинка, селена и витамина D. Последний, как выяснили ученые, запускает клеточный иммунитет и препятствует воспалению при коронавирусе.

По содержанию необходимых для защиты организма от вируса полезных веществ выигрывает, например, печень трески, считает врач. Дефицит цинка могут восполнить хоть и не всем доступные, но крайне полезные, устрицы. Заключает список "суперфудов" бразильский орех - лучший источник селена, уточнила доктор.