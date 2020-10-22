Малышева назвала три продукта против коронавируса

Новости

Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире 18:53
Путин: Россия справится с санкциями 18:43
Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами 18:42
Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето 18:26
Берлинские музеи подверглись атаке вандалов 18:19
Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу 18:13
Путин ответил недоброжелателям России 18:13
В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность 18:10
Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать 18:05
МИД: Военные РФ держат на контроле проблему иностранных боевиков в Карабахе 18:05
Захарова посоветовала россиянам воздержаться от поездок за границу 17:23
Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом "Московское долголетие" 17:13
Видео: В Волгограде БМП с солдатами протаранила забор аэропорта 17:10
Классическое фэнтези Джорджа Лукаса "Уиллоу" станет сериалом 17:04
Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Эгейское море 17:00
Пенсионерам с Севера оплатят часть поездки за рубеж 16:39
Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева не стали сажать за аферы с премиями 16:32
Джаред Лето вернется к роли Джокера 16:30
Эксперты обсудят, возможно ли высшее образование в онлайне 16:18
Льгота для сирот при поступлении в вузы станет бессрочной 16:13
На Урале наказали туристку, вовремя не сдавшую тест на COVID-19 16:12
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом 16:08
Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 16:01
Хуснуллин: Цифровые технологии снижают себестоимость строительства 15:51
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 17:40
Рубрика: Общество

Малышева назвала три продукта против коронавируса

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева в своем Instagram объяснила, какие продукты следует включить в рацион в период распространения коронавирусной инфекции.

Фото: ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Малышева рассказала, почему COVID-19 особо опасен для людей с ожирением

По словам Елены Малышевой, доказано, что заболевание протекает тяжелее при нехватке в организме цинка, селена и витамина D. Последний, как выяснили ученые, запускает клеточный иммунитет и препятствует воспалению при коронавирусе.

По содержанию необходимых для защиты организма от вируса полезных веществ выигрывает, например, печень трески, считает врач. Дефицит цинка могут восполнить хоть и не всем доступные, но крайне полезные, устрицы. Заключает список "суперфудов" бразильский орех - лучший источник селена, уточнила доктор.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу
Госдума одобрила заморозку накопительной части пенсии
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах