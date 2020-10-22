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22.10.2020 15:34
Рубрика: Экономика

Мантуров призвал ЕС пересмотреть отношения с российским бизнесом

Текст: Елена Березина
Уже в следующем году Россия будет выпускать более трех миллионов доз вакцины от коронавируса ежемесячно. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на XIII Евразийском экономическом форуме, который проходит в Вероне.
Денис Мантуров. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Денис Мантуров. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Денис Мантуров. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Россия разработала эффективные способы борьбы с COVID-19, мы научились бороться с вирусом, значительно расширили производство средств индивидуальной защиты, жизненно важных лекарств и противовирусных препаратов, зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса, к началу 2021 года мы сможем выпускать более 3 млн доз вакцины в месяц", - сообщил он во время своего выступления.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
Производство третьей российской вакцины от COVID-19 начнется до конца года

"Благодаря действию стимулирующих мер правительства нам удалось минимизировать негативные последствия влияния пандемии на экономику. Во втором квартале ВВП России снизился лишь на 8%, хотя во многих странах его падение выражалось двузначным значением. Например, в США - минус 32,9%, в Великобритании - минус 21%, в Евросоюзе - минус 14,4%. Российское правительство разработало комплексные меры по оживлению экономики. Нашей главной задачей стало увеличение занятости и доходов россиян, стимулирование роста ВВП, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, мы планируем поддерживать высокотехнологические производства, развитие цифровизации и экспорта", - подчеркнул он.

По словам министра, планируется наращивать инвестиции и объемы сотрудничества в технической сфере. Сейчас министерство завершает работу над составлением типовых инвестиционных договоров для разных отраслей. "Надеюсь, что итальянские предприятия одними из первых подпишут их. Несмотря на неспокойную ситуацию в мире, наш диалог с Италией никогда не прерывался", - отметил Мантуров.

Он напомнил, что на недавней встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо была достигнута договоренность о сотрудничестве в сферах авиации, металлургии, транспорта, туризма, инвестиций. Дополнительного диалога, по мнению министра, требуют такие темы как зеленая экономика, водородная энергетика, углеродные налоги в ЕС, международные расчеты в национальных валютах и стандартизация технических регламентов.

"Мы открыты для конструктивного диалога с ЕС и партнерами ЕАЭС, особенно сейчас, когда мировая экономика переживает изменения в цепочках поставок и сотрудничестве, - заявил глава Минпромторга. - Хотел бы призвать наших деловых партнеров пересмотреть отношения с российскими компаниями, особенно в тех областях, где рынки кажутся уже сформированными. Убежден, что совместными усилиями мы сможем создать новые возможности для наших предприятий в самых разных областях".

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Россия и Евросоюз

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