МЧС России делает упор на умную технику

Возможно, вскоре терминатор примерит пожарную каску, а в огонь пожара пойдет киборг. По крайней мере на это надеются и так представляют будущее спасательного дела российские ученые системы МЧС России. Они определились с направлениями развития спасательной техники и накануне, на выставке "Интерполитех-2020", показали новинки умного оборудования.

Из готовых новинок отечественная промышленность сейчас осваивает несколько приборов и один перспективный образец вездеходной техники.

Речь о плавающем вездеходе. Это пожарно-спасательное средство на гусеничном ходу создано для работы в условиях разрушенной инфраструктуры и на затопленных паводком территориях. Смотрится впечатляюще, особенно когда с берега ныряет в воду и эффектно эвакуирует людей и забирает их скарб при помощи имеющейся на борту руки-манипулятора. Вездеход оснащен мощной помпой и пожарными рукавами для тушения пожаров и откачки больших объемов воды с затопленных территорий и объектов. Недавно машина прошла приемочные испытания и была рекомендована для принятия на вооружение в МЧС России.

Да, ни одного киборга-пожарного в мире еще не создано. На его месте пока пожарные роботы на гусеничном ходу. Но технологии обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях предусматривают как раз развитие роботов всех видов и назначений. То есть идея в том, чтобы человек как можно меньше контактировал с опасной средой и веществами.

В настоящее время вплотную обсуждают вопросы создания многофункционального беспилотного воздушного комплекса и технических средств радиационной, химической и биологической защиты, а также роботизированного гидравлического и краново-манипуляторного оборудования для аварийно-спасательных служб.

Из готовых новинок МЧС готово закупать уникальный прибор поиска пострадавших в снежных завалах, аналогов которому в России нет. Он обеспечивает высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров.

Готов для серийного производства и мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами зданий. Он работает в двух режимах, что позволяет определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него.