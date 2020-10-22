Медведев дал старт работе межпартийного форума ШОС+

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступил в четверг с видеообращением на открытии межпартийного форума ШОС+ и пожелал его участникам продуктивной работы в целях укрепления взаимодействия между партиями и странами в сфере международной безопасности и глобального развития.

Он отметил, что уже 20 лет ШОС играет важную роль в укреплении мира и безопасности в евразийском регионе и обеспечивает его устойчивое развитие. "А мы стремимся формировать общие подходы по ключевым экономическим и гуманитарным вопросам, осуществлять тесную внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН и на других международных площадках", - добавил Медведев.

Председатель ЕР уверен, что развитию этих процессов могут в значительной мере содействовать правящие партии стран-участниц ШОС. Что же касается проекта ШОС+, то это "новая площадка для продолжения продуктивного межпартийного диалога", в которой принимают участие представители не только ШОС, но и БРИКС, СНГ, АСЕАН и ряда других государств Европы и Азии.

По словам Дмитрия Медведева, "Единая Россия", как и РФ в целом, настроена на конструктивное взаимодействие в сфере международной безопасности и глобального развития, а нынешний форум - яркое подтверждение конкретных шагов, которые партии-партнеры из всех стран мира предпринимают в этих направлениях. "Я имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией, преодоление последствий пандемии, межрегиональное экономическое сотрудничество, цифровую трансформацию в интересах всех людей", - пояснил он.

"Я хочу пожелать всем участникам форума ШОС+ успешной и плодотворной работы во имя укрепления сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и объявить форум открытым", - сказал Медведев.

Первый международный межпартийный форум ШОС+ проходит 22-23 октября в режиме видеоконференции. Его инициатором выступила "Единая Россия", крупнейшая политическая партия РФ, председательствующей в этом году в Шанхайской организации сотрудничества.

Участие в форуме принимают представители более чем 40 стран мира. Это парламентарии, бизнесмены, чиновники, ученые. В течение двух дней они обсудят поддержку "зеленых" технологий, пути решения социально-экономических проблем, связанных с коронавирусом, направления совместной борьбы с другими опасными инфекциями, развитие цифровых технологий в интересах человека и другие вопросы. По итогам работы форума будет принят ряд программных документов.