Международный экипаж МКС успешно вернулся на Землю

На Землю вернулся 63-й экипаж Международной космической станции. Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-16" совершил посадку в центральном Казахстане, сообщается на сайте "Роскосмоса".

Российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди провели на орбите 196 суток. Экспедиция завершилась 22 октября. В 2:20 ночи по московскому времени экипаж покинул МКС и перешел на пилотируемый корабль "Союз МС-16". Потом отстыковка. И в 2:32 начался трехчасовой полет, который прошел в штатном режиме.

Спускаемый аппарат приземлился в степи Казахстана в 5:54 утра. Сейчас медики осматривают экипаж, чтобы оценить состояние космонавтов после перегрузок. После этого Вагнера, Иванишина и Кэссиди на вертолетах доставят в Жезказган, а уже оттуда самолетом в Москву.