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22.10.2020 18:05
Рубрика: Власть

МИД: Военные РФ держат на контроле проблему иностранных боевиков в Карабахе

Текст: Екатерина Забродина

На Смоленской площади вновь обратили внимание на угрозу, которую создает участие иностранных боевиков в боевых действиях вокруг Нагорного Карабаха. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую цитирует ТАСС, российские военные эксперты из профильных ведомств "держат вопрос на плотном контроле".

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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Захарова подтвердила, что непубличная работа на этом треке ведется очень активно, поскольку в России считают ситуацию в регионе серьезной проблемой для национальной безопасности. В этих условиях приходится задумываться над тем, какие последствия может иметь иностранное военное присутствие недалеко от российских границ. Напомним, что бои между азербайжданскими и армянскими силами продолжаются с 27 сентября, а при этом каждая из сторон обвиняет друг друга в нарушении условий перемирия.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Проблема Нагорного Карабаха

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