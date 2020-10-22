МИД: Военные РФ держат на контроле проблему иностранных боевиков в Карабахе

На Смоленской площади вновь обратили внимание на угрозу, которую создает участие иностранных боевиков в боевых действиях вокруг Нагорного Карабаха. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которую цитирует ТАСС, российские военные эксперты из профильных ведомств "держат вопрос на плотном контроле".

Захарова подтвердила, что непубличная работа на этом треке ведется очень активно, поскольку в России считают ситуацию в регионе серьезной проблемой для национальной безопасности. В этих условиях приходится задумываться над тем, какие последствия может иметь иностранное военное присутствие недалеко от российских границ. Напомним, что бои между азербайжданскими и армянскими силами продолжаются с 27 сентября, а при этом каждая из сторон обвиняет друг друга в нарушении условий перемирия.