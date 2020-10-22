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Текст:   Владимир Кузьмин 
21:00 22.10.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)

Метры идут в рост

Михаил Мишустин продлил программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5 процента продлевается до 1 июля 2021 года, заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По расчетам кабмина, это даст возможность улучшить свои жилищные условия 600 тысячам семей.
На льготную ипотечную программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. Фото: Сергей Михеев/РГ На льготную ипотечную программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. Фото: Сергей Михеев/РГ
На льготную ипотечную программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. Фото: Сергей Михеев/РГ

Определенными президентом национальными целями развития перед правительством к 2030 году поставлена задача - чтобы ежегодно не менее 5 миллионов семей въезжали в новое жилье, а его строительство выросло до 120 миллионов квадратных метров. Для этого в течение ближайших 10 лет необходимо возвести более одного миллиарда квадратных метров. Реализация этой задачи возможна только лишь с системной работой по развитию ипотеки, считают в правительстве. В этом кризисном году президент предложил поддержать жилищный рынок и строительную отрасль через новую программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента. Это, не раз отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, оказался один из самых эффективных механизмов помощи экономике, и глава государства предложил продолжить его реализацию.

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"Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента до 1 июля 2021 года", - сообщил Мишустин в четверг на заседании кабмина при рассмотрении подготовленных нормативных актов. - Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала".

Программа уже благоприятно сказалась на строительной отрасли и ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья. Она позволила досрочно выполнить часть национальных целей развития, определенных главой государства к 2024 году. "К 2024 году должны были снизить среднюю ставку по стране ниже 8 процентов, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполним. Уже сейчас средняя ставка по стране на уровне 7,5 процента", - подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

На программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. "За время реализации программы выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей", - рассказал зампред правительства. Рекордным оказался сентябрь - выдано более 60 тысяч кредитов. "Мы ожидаем, что продление программы позволит до конца года улучшить свои жилищные условия еще порядка 152 тысячам семей и еще порядка 300 миллиардов средств придет в экономику страны, - заявил Хуснуллин. - А до 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит суммарно 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 триллиона 850 миллиардов рублей".

Результаты программы ипотеки под 6,5 процента учли при корректировке жилищного национального проекта. "На 1 октября снижение ввода по сравнению с 2019 годом всего лишь 2,6 процента, а в 2019 году у нас был очень высокий ввод, самый высокий за последние пять лет", - напомнил вице-премьер.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Для бюджетов разных уровней решение о продолжении программы принесет 100 миллиардов рублей дополнительных налогов, а также оно сохранит тысячи рабочих мест, добавил Марат Хуснуллин.

На заседании правительство также рассмотрело поправки в Налоговый кодекс, которые сделают более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты. "Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас", - пояснил он суть инициативы. Затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организации, что обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников, позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок. "Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям", - подчеркнул Мишустин.

Между тем

Михаил Мишустин считает необходимым и дальше повышать дисциплину при работе над поручениями президента и правительства. Вопрос исполнения ставящихся задач был включен в повестку заседания по инициативе главы кабинета министров. "Примем решения по дальнейшему развитию системы контроля в этой сфере", - пообещал он. "Несмотря на достигнутые здесь результаты, нужно и дальше повышать качество исполнения всех поручений", - заявил Мишустин. От того, насколько точно реализуются принятые решения, подчеркнул он, напрямую зависит уровень жизни граждан, динамика развития социальной сферы, экономики нашей страны. "Важно обеспечивать своевременность, качество исполнения поручений и в целом достижение конечного результата", - заключил премьер.

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