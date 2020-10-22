Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке

Культовый 55-летний российский телеведущий, актер, шоумен, врач анестезиолог-реаниматолог Михаил Шац заразился коронавирусной инфекцией.

О чем сообщил через Instagram.

"Ну мой 2020 был бы неполным без этой болезни. Хочу сказать большое спасибо врачам и всему персоналу больницы на Коммунарке. Не болейте. Всем пис и социальная дистанция!" - подписал Михаил фото из больницы (подача - авторская).

В комментариях - пожелания скорейшего выздоровления. Которое, впрочем, уже состоялось - по сообщению РИА Новости со ссылкой на представителя артиста, Шац к настоящему моменту выписан и чувствует себя нормально.

Михаил Шац родился в 1965 году в Ленинграде. По окончании школы поступил на лечебный факультет Первого Ленинградского медицинского института. Там же окончил ординатуру. В институте увлекся КВН. После обучения в 1989 году проработал по специальности шесть лет.

Известен по шоу "О.С.П.-студия", сериалу "33 квадратных метра", фильму "Очень русский детектив", дубляжу анимационных лент.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились Кристина Асмус и Гоша Куценко.