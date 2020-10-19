Подцепившая COVID-19 Кристина Асмус описала симптомы и течение болезни

32-летняя российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, объявившая, что заразилась коронавирусной инфекцией, держит общественность в курсе ситуации - опубликовала в Instagram очередной пост по теме. Где уточнила, что болеет уже неделю - сидит дома. И хотя, конечно, мечтала об отдыхе, "но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала".

Как описывает артистка, температура у нее по-прежнему есть, и хотя "не 39, слава богу", от нее Кристина "уже устала".

Также в комплекте - "кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит".

Вкуса и запаха Асмус не чувствует, да и в целом "нет интереса к еде, и неважно что есть, всё такое одинаковое".

При этом девушка отмечает: для нее подобное состояние крайне нетипично, так как в другое время и даже при высокой температуре и отравлениях у нее всегда был похвальный аппетит. А сейчас: "Прям заставляю себя".

"Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был", - мрачно подытожила актриса.

Перед тем часть подписчиков обвинила Кристину в том, что ее "коронавирусные" посты проплачены.