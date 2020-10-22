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22.10.2020 11:38
Рубрика: Экономика

Минприроды: Поток экотуристов в этом году снизился на 15%

Текст: Евгений Гайва
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Поток туристов, посещающих национальные парки, в этом году оказался на 15% ниже, чем в прошлом году из-за пандемии, сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии России Елена Панова.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Мы в прошлом году начали вкладываться в развитие экологической инфраструктуры и по итогам года количество посетителей, туристов на наших экологических территориях составило 8 млн человек. В этом году немного цифра пока сдвинулась в сторону снижения из-за пандемии, на 15% мы отстаем от показателей прошлого года", - сказала Панова, выступая на площадке Первого студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее".

По словам представителя Минприроды, те туристические объекты и направления, которые развивали в прошлом году, дали в этом году существенный рост.

Заметный вклад в развитие экотуризма в России, по словам Пановой, вносит волонтерское движение. Сейчас оно объединяет уже 60 тысяч человек.

В целом в России около 25% территории находится в статусе особо охраняемых природных территорий. Такие территории есть практически в каждом субъекте РФ. На ООПТ гостям предлагают экотуры, экомаршруты различных форматов, заметила Панова.

Экономика Туризм Правительство Минприроды

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