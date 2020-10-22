Минстрой предложил россиянам обучиться BIM-технологиям

Бесплатно пройти переобучение на специалистов по BIM-технологиям предлагает Минстрой.

Программы повышения квалификации университета Минстроя НИИСФ РААСН прошли отбор на участие в проекте "Персональные цифровые сертификаты" нацпрограммы "Цифровая экономика", сообщает пресс-служба ведомства.

Любой гражданин России может получить персональный цифровой сертификат и пройти бесплатное обучение по одному из 22 направлений цифровой экономики. В их числе и программы переподготовки специалистов по BIM-технологиям (технологии информационного моделирования).

Можно освоить курс о технологиях информационного моделирования в проектировании, строительстве или эксплуатации объектов. Узнать о применении этих технологий в работе экономиста, инженера-сметчика, руководителя или стать BIM-менеджером.

Обучение будет проводиться в дистанционном формате в начале ноября.