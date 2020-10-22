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Текст:   Марина Трубилина 
22:48 22.10.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 240(8294)

Копите деньги в сберкассе

Минстрой разрабатывает механизм накопления первого взноса по ипотеке

Запуск нового механизма для облегчения получения ипотеки обсуждается в Минстрое. Об этом рассказал замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании президиума совета Ассоциации банков России. Накапливать первый взнос могли бы помочь ссудо-сберегательные кассы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшее время также планируется запустить программу по субсидированию ставок по кредитам для низкомаржинальных проектов. Уже до конца года на это направят 0,5 млрд рублей. Сейчас огромное количество проектов, "стоящих под парами", не выходит в рынок потому, что новая система не позволяет их финансировать, отметил Стасишин.

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Задолженность застройщиков перед банками в начале октября равнялась 762 млрд рублей, 96% задолженности покрыто счетами эскроу, сообщила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. Поскольку с увеличением хранящихся на них средств снижается процент, который застройщики платят банку, процентная ставка для них сейчас находится на минимальном уровне. Иногда она достигает 0,5%. Застройщикам переход на проектное финансирование позволяет получать средства независимо от спроса на жилье, отметила Полякова.

К 2030 году планируется вводить ежегодно по 120 млн кв. м жилья. Это, как отметил замгендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко, потребует роста выдачи ипотеки более чем в два раза: с 3,7 трлн рублей в нынешнем году до 7-8 трлн рублей. Ипотечный портфель банков вырастет с 10 трлн руб. в этом году до 35-40 трлн руб.

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