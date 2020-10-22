Мировая экономика ждет единых правил игры

Усиление протекционизма, потеря авторитета международных институтов и нарастающая неопределенность из-за пандемии, - все вместе толкает мир к глобальному экономическому кризису. Объемы ограничительных мер в отношении импорта, введенных за последние 10 лет и действующих до сих пор, затрагивают больше 10% импорта стран G20 объемом 1,6 трлн долларов. За последние годы инструменты санкционного давления, используемые США и ЕС, перешли на качественно новый уровень - теперь не требуется какого-либо обоснования для введения санкций, они могут быть введены практически в любой момент против любой компании или даже физического лица, отметил глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Санкционная тематика мешает и будет мешать восстановлению рынков и мировой торговли. Яркий пример - давление на проект "Северный поток-2", включенный в закон об оборонном бюджете США", - указал он. Пандемия, по его словам, показала неустойчивость существующей модели мировой экономики с ее длинными транспортными и производственными цепочками.

"Мы не можем допустить, чтобы победа над ударившей по нашему здоровью пандемии далась ценой возникновения другой пандемии - уже в экономике, - сказал президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико. - Образование, культура, предпринимательство не могут быть остановлены". Настораживает, что тенденция к замкнутости экономик сохраняется, а конфликтный потенциал еще и возрастает, отметил Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Более того, усиливаются голоса в пользу "пересборки экономик после COVID-19 на новом технологическом укладе" уже в рамках этой возникшей замкнутости, - заявил он, - и это во многом обуславливает тот кризис, в котором находится ВТО".

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, Россия открыта для конструктивного диалога с ЕС и партнерами ЕАЭС, особенно сейчас, когда мировая экономика переживает изменения в цепочках поставок и сотрудничестве: "Хотел бы призвать наших деловых партнеров пересмотреть отношения с российскими компаниями, особенно в тех областях, где рынки кажутся уже сформированными".

Общее несчастье должно консолидировать усилия ученых, политиков, экономистов, но государства, напротив, впадают в штопор национального эгоизма, отметил Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии. Он призвал активнее "дружить интеграциями", поскольку сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства. "Там есть круг вопросов, по которым полное взаимопонимание, он значительно меньше, чем тот круг вопросов, что решает каждое государство в отдельности. И этот консолидированный подход делает сообщество более понятным, - заявил он. - Мы заинтересованы в том, чтобы на евразийском пространстве существовал и ЕС, и ЕАЭС, и иные другие образования. А еще лучше, чтобы эти сообщества консолидировались в единую организацию, которая имела бы единые правила игры и поведение которой было бы абсолютно предсказуемо".

Цитата

Фото: Сергей Куксин/РГ

Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии:

- Очень часто мы говорим, что живем в непростое время... То обострение санкционных акций, то локальные конфликты, то экономические войны, сейчас вот пандемия. Наверно, мы обречены всегда иметь такие непростые ситуации, надо просто научиться в них жить.