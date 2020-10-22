Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин посмертно наградил трех медицинских работников, погибших в результате исполнения служебного долга в период пандемии коронавируса. Орденами Пирогова отмечены врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Лариса Веселаго и операционная медсестра института Валентина Шужина, а также фельдшер столичной Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Сергей Евтеев.

На церемонии вручения наград глава правительства выразил глубокие соболезнования их родственникам. "Ваши родные и близкие выбрали очень непростую профессию - спасать человеческие жизни. Это благородное и опасное дело, - отметил он. - К сожалению, помогая другим, они пострадали сами. Это тяжело и очень несправедливо, когда уходят такие люди: сильные, добрые, отдавшие всю жизнь заботе о других".

На обратной стороне Ордена Пирогова нанесена надпись "Милосердие, долг, самоотверженность". Это двигало погибшими медработниками, уверен премьер. "Они пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - сказал Мишустин.