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22.10.2020 20:40
Рубрика: Власть

Люди, а не маски

Михаил Мишустин вручил государственные награды медицинским работникам
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Без мужества и силы духа профессионального медицинского сообщества было бы невозможно бороться и побеждать коронавирус, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В памяти тысяч людей останутся те врачи и медсестры, которые отдали свои жизни ради жизней других, подчеркнул он. В четверг глава правительства вручил государственные награды группе медиков - руководителям учреждений, врачам, среднему медицинскому персоналу, водителям "скорых". Всего 27 человек.
Лео Бокерия получил из рук премьера орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: РИА Новости Лео Бокерия получил из рук премьера орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: РИА Новости
Лео Бокерия получил из рук премьера орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Фото: РИА Новости

- Хочу в вашем лице поблагодарить всех врачей, всех медицинских работников, людей, которые каждый день заботятся о нашем здоровье, за то, что выбрали медицину делом своей жизни и отдаете ей всю свою энергию, знания, время, - обратился Мишустин к лауреатам, открывая торжественную церемонию в Доме правительства.

В этом году ситуация для системы здравоохранения особая, поскольку врачи, фельдшеры, медсестры, санитары оказались фактически на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. "Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней, борются со смертью в красной зоне без сна, без отдыха, долгое время не видя собственную семью, помогают не только пациентам с коронавирусом, но и с другими, не менее опасными заболеваниями", - сказал премьер. Такой труд, по его словам, не каждому под силу. Он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и сильного характера.

Врачи, фельдшеры, медсестры, санитары оказались на передовой борьбы с COVID-19

- Мы искренне гордимся вашим мужеством, силой духа. Без вас, вашей самоотверженности победить коронавирус невозможно, и мы все вас за это очень ценим и всегда будем помнить ваших коллег, которые отдали свои жизни, спасая заболевших. Они навсегда останутся в памяти тысяч людей, которые живут благодаря им, - заявил Михаил Мишустин.

Он напомнил слова хирурга Николая Пирогова, который говорил, что жить на белом свете - значит постоянно бороться и побеждать.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй, третьей и четвертой степеней получили соответственно президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Леонид Бокерия, гендиректор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков и гендиректор Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Ордена Александра Невского удостоен директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ Армаис Камалов.

Нашли своих героев учрежденные в этом году ордена Пирогова и медали Луки Крымского. С некоторыми Михаил Мишустин смог познакомиться еще в мае, когда сам болел коронавирусом. Рядом с ним, по словам премьера, 20 дней провел Сергей Авдеев, врач-пульмонолог Университетской больницы N 4 Первого Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова. "Это человек, который приезжал на все консилиумы, помогал. Сейчас увидел в первый раз человека без маски", - рассказал глава кабмина.

Кроме того, премьер посмертно наградил медработников, помогавших больным коронавирусом. Ордена Пирогова за трех медиков вчера получили их родственники. Посмертными наградами отмечены врач Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Лариса Веселаго и операционная медсестра института Валентина Шужина, а также фельдшер столичной Станции скорой и неотложной медпомощи имени А.С. Пучкова Сергей Евтеев.

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На обратной стороне ордена Пирогова нанесена надпись "Милосердие, долг, самоотверженность". Это двигало погибшими медработниками, уверен премьер. "Они пример мужества и отваги. Настоящие герои. Уверен, что пациенты, о которых они заботились, всегда будут за это благодарны. Светлая память!" - сказал Мишустин.

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