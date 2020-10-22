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22.10.2020 13:26
Рубрика: Власть

Мишустин призвал повышать дисциплину при работе над поручениями

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимым и дальше повышать дисциплину при работе над поручениями президента и правительства. Вопрос исполнения ставящихся задач был включен в повестку заседания правительства по инициативе председателя.

Фото: iStock
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"Примем решения по дальнейшему развитию системы контроля в этой сфере", - пообещал он.

"Несмотря на достигнутые здесь результаты, нужно и дальше повышать качество исполнения всех поручений", - заявил Мишустин. От того, насколько точно реализуются принятые решения, подчеркнул он, напрямую зависит уровень жизни граждан, динамика развития социальной сферы, экономики нашей страны.

"Важно обеспечивать своевременность, качество исполнения поручений и в целом достижение конечного результата", - заключил премьер.

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