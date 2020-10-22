Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Владимир Кузьмин 
12:53 22.10.2020

Мишустин продлил программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5 процентов продлевается до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На заседании правительства рассматриваются необходимые поправки нормативные акты, которые позволят выполнить поручение президента.

"Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул глава кабмина.

Многие семьи, подчеркнул он, воспользовались программой, она также помогла поддержать строительную отрасль.

Когда стоит брать квартиру в ипотеку

Хуснуллин: 600 тысяч семей смогут оформить льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

Текст: Владимир Кузьмин

Национальным целями развития перед правительством поставлена задача к 2030 году обеспечить условия, чтобы ежегодно не менее 5 миллионов семей обзаводились новым жильем и строилось не менее 120 миллионов квадратных метров. Для этого в течение ближайших 10 лет необходимо возвести более одного миллиарда квадратных метров. "Реализация этой задачи возможна только лишь с системной работой по развитию ипотеки", - уверен зампред правительства.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%

Программа льготной ипотеки уже благоприятно сказалась на строительной отрасли и ипотечном кредитовании на первичном рынке жилья. Она позволила досрочно выполнить часть национальных целей развития, определенных главой государства к 2024 году. "К 2024 году должны были снизить среднюю ставку по стране ниже 8 процентов, но уже сегодня с уверенностью можно сказать, что мы по итогам этого года этот показатель национальной цели выполним. Уже сейчас средняя ставка по стране на уровне 7,5 процента", - подчеркнул Хуснуллин.

На программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки. "За время реализации программы выдано более 230 тысяч кредитов на 670 миллиардов рублей", - рассказал вице-премьер. Рекордным оказался сентябрь - выдано более 60 тысяч кредитов.

- Мы ожидаем, что продление программы позволит до конца года улучшить свои жилищные условия еще порядка 152 тысячам семей и еще порядка 300 миллиардов средств придет в экономику страны, - заявил Марат Хуснуллин. - А до 1 июля мы прогнозируем, что продление ипотеки позволит суммарно 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия на сумму порядка 1 триллиона 850 миллиардов рублей.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
12:14

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет. Обо всех нюансах упрощенного порядка оформления дачи в собственность "РГ" поговорила с первым зампредседателя Мособлдумы Никитой Чаплиным

Недвижимость
19.10.2020

В каких регионах выросла аренда на частные дома

В каких регионах выросла аренда на частные дома

За год средняя стоимость аренды дома выросла на 7,3 процента, подсчитали эксперты. Рекордсменом роста ставок на аренду индивидуального дома стала республика Алтай. Цена домика в деревне здесь выросла на 49 процентов

Жилая недвижимость
19.10.2020

Ипотека снова поставила рекорд

Ипотека снова поставила рекорд

В сентябре банки выдали 170 тысяч ипотечных кредитов, и это максимум за всю историю российской ипотеки. По сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос на 65%. Наибольший прирост - в ХМАО. При этом по количеству кредитов лидируют столичные регионы