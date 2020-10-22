Мишустин продлил программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5 процентов продлевается до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На заседании правительства рассматриваются необходимые поправки нормативные акты, которые позволят выполнить поручение президента.

"Изначально она была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала", - подчеркнул глава кабмина.

Многие семьи, подчеркнул он, воспользовались программой, она также помогла поддержать строительную отрасль.