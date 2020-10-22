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22.10.2020 15:50
Рубрика: Власть

Мишустин вручил госнаграды медицинским работникам

Текст: Владимир Кузьмин
Без мужества и силы духа профессионального медицинского сообщества было бы невозможно бороться и побеждать коронавирус, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В памяти тысяч людей останутся те медработники, которые отдали свои жизни ради жизней других, подчеркнул он.
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Глава правительства вручил государственные награды группе медицинских работников: руководителям медучреждений, врачам, среднему медицинскому персоналу, водителям скорых. Всего 27 человек.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом могут продлить

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева Леонид Бокерия, генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С.Логинова Игорь Хатьков и генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Н.И.Пирогова Олег Карпов получили ордена "За заслуги перед Отечеством" первой, второй, третьей и четвертой степеней соответственно.

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С некоторыми медиками Мишустин смог познакомиться еще в мае, когда сам перенес коронавирус. Рядом с ним 20 дней провел Сергей Авдеев, врач-пульмонолог Университетской клинической больницы №4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. "Это человек, который приезжал на все консилиумы, помогал. Сейчас увидел в первый раз человека без маски", - рассказал премьер.

"Хочу в вашем лице поблагодарить всех врачей, всех медицинских работников, людей, которые каждый день заботятся о нашем здоровье, за то, что выбрали медицину делом своей жизни и отдаете ей всю свою энергию, знания, время", - обратился Мишустин к лауреатам, открывая торжественную церемонию в Доме правительства.

В этом году ситуация для системы здравоохранения особая, поскольку врачи, фельдшеры, медсестры, санитары оказались фактически на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. "Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней, борются со смертью в красной зоне без сна, без отдыха, долгое время не видя собственную семью, помогают не только пациентам с коронавирусом, но и с другими, не менее опасными заболеваниями", - описал премьер условия, в которых приходится работать медикам.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Такой труд, по словам главы правительства, не каждому под силу. Он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и сильного характера, ведь каждый день видеть человеческие страдания эмоционально тяжело.

"Мы искренне гордимся вашим мужеством, силой духа. Без вас, вашей самоотверженности победить коронавирус невозможно, и мы все вас за это очень ценим и всегда будем помнить ваших коллег, которые отдали свои жизни, спасая заболевших. Они навсегда останутся в памяти тысяч людей, которые живут благодаря им", - заявил Мишустин.

Премьер-министр напомнил слова российского хирурга Николая Пирогова, который говорил, что жить на белом свете значит постоянно бороться и постоянно побеждать. Врачи же борются даже не за свою жизнь, а за жизнь людей, которые им доверяют. "Это вдвойне сложнее, - подчеркнул глава кабмина. - Пусть в вашей борьбе будут только победы без поражений".

Власть Работа власти Госнаграды Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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