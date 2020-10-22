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22.10.2020 16:35
Рубрика: Общество

Мрачные и богатые гробницы культуры Симао найдены в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Китае археологи при проведении раскопок на северо-западе страны обнаружили три гробницы возрастом несколько тысяч лет со следами человеческих жертвоприношений.

Фото: HS2 LTD / PA WIRE
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Как сообщает агентство "Синьхуа", достаточно мрачное открытие было сделано во время раскопок очень крупного кладбища в городе Юйлинь, провинция Шэньси на северо-западе Китая.

В этом регионе ранее было обнаружено поселение 4000-летней культуры Симао. Оно состояло из каменных домов. К этой же культуре ученые относят и кладбище, известное как руины Чжайшань. Оно занимает огромную площадь около одного миллиона квадратных метров.

Три гробницы привлекли особое внимание исследователей. Они были построены по одному типовому проекту. В каждой из этих гробниц был найден деревянный гроб, который был помещен в прямоугольную вертикальную яму площадью 10 квадратных метров.

В этих гробах были обнаружены останки владельцев гробниц. Судя по находкам, это были очень важные и влиятельные люди. В гробах рядом с ними археологи нашли множество различных предметов из нефрита.

Фото: iStock
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Особенностью же этих усыпальниц являются следы человеческих жертвоприношений. Останки множества женщин были обнаружены рядом с гробами. Они лежали с правой стороны от саркофага, головами к нему.

Как пояснил Шао Цзин, руководитель археологического проекта Чжайшань, на останках этих женщин были обнаружены следы резаных ран. Это и позволило ученым предположить, что их принесли в жертву и похоронили вместе с владельцами гробниц. Возможно, это были служанки или наложницы погребенных.

Археологи также обнаружили в правой части гробниц выполненные в форме полумесяца ниши. В них находись наборы гончарных изделий с каменными крышками и каменные же ножи.

По словам Шао, описанные гробницы оказались значительно крупнее других усыпальниц, найденных в этом же поселении. Они обладают куда более сложной структурой, и в них было обнаружено гораздо больше погребальных предметов, чем в соседних захоронениях.

Ученый также отметил, что результаты исследования будут важны для изучения погребальных обычаев и классового разделения людей, живших здесь 4000 лет назад.

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