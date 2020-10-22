На энергетическом рынке сохраняется избыток газа. Об этом на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне заявила зампред правления "Газпром" - генеральный директор "Газпром Экспорт" Елена Бурмистрова.

"От излишнего оптимизма хотелось бы предостеречь. Избыток газа на рынке сохраняется, и последствия кризиса, очевидно, будут ощущаться и в 2021 году. В более отдаленной перспективе решающую роль в нормализации ситуации на газовых рынках сыграют темпы восстановления экономики", - сказала она.

В сентябре 2020 года в дальнее зарубежье было поставлено 16,2 млрд кубометров - больше, чем в любой из предыдущих месяцев этого года. Только в первом полугодии объем экспорта газа "Газпрома" сократился примерно на 19%. С середины лета, когда в Европе начал восстанавливаться спрос в электрогенерации и промышленности, экспорт газа отреагировал ростом. Отраслевые аналитики публикуют прогнозы по восстановлению спроса на трубопроводный газ в Европе, утверждая, что этой зимой на европейском континенте будут преобладать более низкие температуры. Кроме погоды, в числе драйверов рынка природного газа в предстоящую зиму аналитики называют рост спроса на электроэнергию, укрепление спроса на СПГ в Азии, сокращение в текущем периоде импорта газа из Норвегии, а также сокращение производства атомной энергии во Франции, имевшее место во время локдауна. Однако

2020 год ста самым сложным в истории глобальных газовых рынков. "Уже в первом квартале этого года беспрецедентно теплая погода привела к снижению спроса на газ в Европе на 6,5%. Это произошло еще до локдауна, вызванного глобальной пандемией коронавируса. Наши расчеты европейского погодного индекса показали, что в феврале на континенте был установлен новым температурный рекорд. Если бы не этот фактор, то спрос на газ в первом квартале при условии соответствия средним для этого времени года температурным значениям мог быть выше на 9% или на 18,5 млрд кубометров", - отметила Бурмистрова.

Кроме того, уже с начала года, на европейском рынке заметно увеличилось предложение СПГ. В марте поставки СПГ на европейский континент обновили помесячный рекорд, который составил 12,9 млрд кубометров. Это произошло по причине снижения спотовых цен на СПГ в Азии, которое привело к фактическому исчезновению "азиатской премии" и росту относительной привлекательности европейского рынка для поставок СПГ.

В апреле и мае спрос приближался к минимальным за последние 10 лет значениям. Среди крупных европейских потребителей наиболее существенное снижение спроса - более чем на 20% - было зафиксировано на рынках Великобритании, Италии и Франции.