На улицах Благовещенска появились пугающие баннеры

На самых многолюдных улицах Благовещенска появилась неоднозначная наружная социальная реклама профилактики борьбы с коронавирусом. "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", "Социальная дистанция - 1 метр. Выбор за тобой" - и фото каменных надгробий. Баннеры сразу вызвали в городе огромный общественный резонанс.

Баннеры установлены пока в двух районах города, но самых людных - недалеко от автовокзала и центрального рынка. Фото: Андрей Ильинский / "Амурская правда"

Инициатором размещения такой рекламы стал один из предпринимателей областной столицы.

- В администрацию обратился арендатор рекламных носителей с предложением разместить на них социальную рекламу о коронавирусе, - рассказали в пресс-службе мэрии амурской столицы. На уровне мэра это решение было одобрено. Кому-то такая реклама может показаться резкой, но ситуация с распространением коронавируса в Благовещенске очень серьезная! Количество заболевших растет, регистрируются летальные случаи. Соблюдение масочного режима в общественных местах, в закрытых помещениях и социальная дистанция сейчас являются главными профилактическими мерами, которые мы должны соблюдать для того, чтобы не допустить распространения инфекции и избежать введения новых ограничительных режимов.

Шокирующая многих наружка появилась пока в двух районах Благовещенска - недалеко от автовокзала и центрального рынка, а также у крупнейшего торгово-развлекательного центра. Именно там ежедневно отмечается большой поток людей и автомобилей.

Фотографии с баннерами уже разлетелись по соцсетям. Правда, мнения горожан разделились. Кто-то идею поддержали, несмотря на шокирующий контент. "Такая реклама - за гранью. Но, с другой стороны, на войне - а с ковидом идет реальная война - все средства хороши", - пишут в соцсетях благовещенцы. "Эти баннеры, как дементоры из "Гарри Поттера", забирают у людей последнюю радость и надежду", - утверждают оппоненты. Есть и такие, кто считает, что, возможно, такие методы и действенны, но повышают уровень тревожности и нервозности в обществе. В тот же день в пабликах появились народные ответы на социальную рекламу - виртуальные баннеры с фразами: "Скорая не ехала три дня - моим родным понравится кутья".

Фотографии с баннерами уже разлетелись по соцсетям. Мнения горожан разделились

Несмотря на ожесточенные споры, убирать наружку раздора местные власти не намерены.

Фото: Андрей Ильинский / "Амурская правда"

Справка "РГ"

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