Нарышкин: Власть в Беларуси пытаются сменить неконституционными методами

Ответом на протесты в Беларуси может стать конституционная реформа, которую предложил провести президент республики Александр Лукашенко, а все попытки насильственно изменить нынешний строй неконституционны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после встречи с Лукашенко в Минске.

По словам Нарышкина, которого цитирует ТАСС, мы наблюдаем попытки сменить действующую политическую власть в Беларуси "неконституционными методами". За этими попытками стоят "внешнее влияние", уверены в Москве. Агентство БЕЛТА также передает, что белорусский глава и его московский гость во время переговоров "сконцентрировались на вопросах безопасности". При этом они обсудили сотрудничество в самых разных сферах, а не только на уровне спецслужб.