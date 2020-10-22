Новости

Путин назвал свою главную цель и смысл жизни 20:21
Путин рассказал об отношении к критике Запада 20:19
Сербия экстрадировала в Россию "черного банкира" Марата Романова 20:16
Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО 20:09
В Греции вводят комендантский час из-за COVID-19 20:07
Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями 20:04
Суд обязал Google снять ограничения на просмотр фильма "Беслан" на YouTube 19:49
НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн 19:44
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки 19:31
Замкнутость мировых экономик выросла из-за пандемии 19:25
Путин: Никакие сокращения в силовых структурах пока не планируются 19:13
В Крыму приступили к вакцинации врачей от коронавируса 19:10
Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности 19:05
Вышел трейлер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана 19:05
Путин: Проблема изменения климата требует реальных действий 18:57
Трое освобожденных из плена в Нигерии моряков вернулись в Крым 18:57
Путин заявил о кризисе нравственных ценностей в мире 18:53
Путин: Россия справится с санкциями 18:43
Путин призвал мир консолидироваться в борьбе с настоящими угрозами 18:42
Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето 18:26
Берлинские музеи подверглись атаке вандалов 18:19
Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу 18:13
Путин ответил недоброжелателям России: "как бы не простудиться на ваших похоронах" 18:13
В Союзе дачников рассказали о налогах после оформления дачи в собственность 18:10
Путин: Настоящую демократию невозможно импортировать 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
22.10.2020 19:44
Рубрика: В мире

НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн

Текст: Екатерина Забродина

В НАТО официально объявили о решении создать новый космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня виртуального совещания министров обороны стран-членов организации.

США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Несколько дней назад утечки об этих планах опубликовала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Сейчас информация появилась на сайте НАТО. Как утверждают в Брюсселе, на первом этапе центр займется сбором и анализом данных о потенциальных угрозах спутникам и, в первую очередь, мониторингом космического мусора. По словам Столтенберга, действия союзников по западному военно-политического блоку должны быть более скоординированными.

Напомним, что авиабаза Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц действует с середины пятидесятых годов прошлого века. Она является опорным пунктом ВВС США в Европе, здесь также дислоцировано объединенное командование военно-воздушных сил НАТО. Несколько месяцев назад база попала в заголовки европейских СМИ в связи с планами администрации Трампа сократить военное присутствие США в ФРГ. В какой степени частичный вывод американских войск коснется именно объектов Рамштайна, не сообщается.

В мире Европа Германия Расширение НАТО

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Путин: Россия не испытывает никаких опасений по поводу Турции
Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки
В России продлили программу льготной ипотеки
Мишустин посмертно наградил медработников, помогавших больным с коронавирусом
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове