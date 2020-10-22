НАТО объявила о создании космического центра на авиабазе Рамштайн

В НАТО официально объявили о решении создать новый космический центр на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня виртуального совещания министров обороны стран-членов организации.

Несколько дней назад утечки об этих планах опубликовала немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Сейчас информация появилась на сайте НАТО. Как утверждают в Брюсселе, на первом этапе центр займется сбором и анализом данных о потенциальных угрозах спутникам и, в первую очередь, мониторингом космического мусора. По словам Столтенберга, действия союзников по западному военно-политического блоку должны быть более скоординированными.

Напомним, что авиабаза Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц действует с середины пятидесятых годов прошлого века. Она является опорным пунктом ВВС США в Европе, здесь также дислоцировано объединенное командование военно-воздушных сил НАТО. Несколько месяцев назад база попала в заголовки европейских СМИ в связи с планами администрации Трампа сократить военное присутствие США в ФРГ. В какой степени частичный вывод американских войск коснется именно объектов Рамштайна, не сообщается.