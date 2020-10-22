Назван лучший антивирус для Windows 10

Встроенный антивирус Microsoft, а также продукты "Лаборатории Касперского", AhnLab, Avira, F-Secure, G Data, McAfee и NortonLifeLock признаны лучшими защитными продуктами для Windows 10.

Результаты тестирования опубликовала независимая лаборатория AV-Test. По данным экспертов, из 22 защитных решений восемь получили наивысшую оценку, набрав по 18 баллов.

Эксперты AV-Test оценивали продукты по трем параметрам: защита, производительность и удобство, в каждой из категорий можно было набрать шесть баллов максимум.