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22.10.2020 22:55
Рубрика: Общество

Назван простой способ определить зараженного коронавирусом

Текст: Ольга Игнатова

Когда человек перестает чувствовать запахи и вкусы, это может сигнализировать о том, что он заразился коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале написал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Происходит это потому, что вирус, как поясняет доктор, поражает, условно говоря, нейроны, то есть нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах. "Но не сами нейроны, а особые клетки, которые поддерживают их существование. И вот воспаляются эти самые помощники нейронов, а в них содержится огромное количество фермента, который открывает дорогу вирусу", - объясняет врач.

Поэтому у больных COVID-19 часто исчезают обоняние и вкус. При этом не бывает насморка.

Комаровский отмечает, что обоняние исчезает и при гриппе, но из-за того, что заложен нос, появляется отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. Поэтому как только пропадает обоняние и при этом нет насморка - это уже практически верный симптом COVID-19.

Оптимизм, по мнению врача, вызывает тот момент, что при коронавирусе не происходит необратимого поражения нейронов, чувствительных к запахам и вкусу. Для возобновления функции обоняния надо до трех недель, иногда - до трех месяцев. Обоняние восстанавливается, как правило, в полном объеме.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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