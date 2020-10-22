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22.10.2020 23:31
Рубрика: Спорт

Погадают на шарах

Названа дата проведения жребия европейского отбора на ЧМ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 240(8294)
Жеребьевка квалификационного турнира чемпионата мира-2022 в зоне УЕФА пройдет 7 декабря в Цюрихе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего в жеребьевке примут участие 55 национальных команд, 13 из которых получат путевки на первенство планеты. Сборные будут разбиты на десять групп: пять по шесть команд и пять по пять. В рамках группы каждая сборная по разу встретится с каждой дома и на чужом поле.

Фото: EPA-EFE/Adam Davy
УЕФА задумался о реформе главного еврокубкового турнира

Победители групп попадут на ЧМ-2022 напрямую. Обладатели вторых мест и еще два представителя из Лиги наций проведут стыковые игры, чтобы определить трех последних участников первенства планеты от Европы. Напомним, что африканские, азиатские и южноамериканские команды уже начали отборочный турнир чемпионата мира. Европейская же квалификация пройдет с марта по ноябрь 2021 года.

Накануне ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга сборных. В нем Россия ухудшила свои позиции, опустившись с 32-го на 34-е место.

Последний сбор для подопечных Станислава Черчесова получился не самым удачным: наши сначала проиграли в товарищеском матче Швеции (1:2), затем набрали лишь два очка в матчах Лиги наций с турками (1:1) и венграми (0:0).

В топ-10 рейтинга произошло лишь два изменения: Испания вышла на шестое место, опередив Уругвай, а Аргентина обошла Хорватию и занимает восьмую строчку. Полностью первая десятка выглядит следующим образом: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Уругвай, Аргентина, Хорватия и Колумбия.

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