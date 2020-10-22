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22.10.2020 08:15
Рубрика: Общество

Названо заболевание, которое снижает риск заражения COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Появление кашля и затрудненное дыхание нынешней осенью особенно настораживают, потому как не исключают заражения коронавирусной инфекцией. Однако такие симптомы могут сигнализировать еще минимум о двух десятках недугов, в том числе, о сезонной аллергии.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Если кашель и дискомфортное состояние появляются в период наступления холодов из года в год, то, вероятнее всего, речь об аллергическом заболевании. Последнее, кстати, связано с повышенным реагиновым фоном у аллергиков, что снижает риск заболеть COVID-19. Но, конечно, не гарантируют защиту от вируса, передает радио Sputnik.

"Аллергики вообще меньше болеют вирусными заболеваниями и от онкологии страдают реже", - отметила аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих.

Врач объяснила, что распространенное мнение о том, что осенний воздух является аллергеном, ошибочно. Но холодный воздух может запустить нежелательную реакцию (например, на плесневые грибы, которые преобладают в сезон дождей) у склонного к аллергии человека, или усилить ее.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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