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22.10.2020 13:42
Рубрика: В мире

Неизвестные ограбили машину инкассаторов "Банка Грузии"

Текст: Марина Алешина

Вокруг "Банка Грузии", чей филиал в городе Зугдиди только вчера пережил драму с захватом заложников (к счастью - с благополучным исходом), произошло новое ЧП. Как передает "Рустави 2", на этот раз неизвестный напал на инкассаторскую машину отделения банка в Кобулети. Злоумышленникам - скорее всего, их было несколько - удалось унести крупную сумму.

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По данным телеканала, украдено 60 тысяч лари (это почти 18 тысяч долларов). Однако РИА Новости со ссылкой на другие данные местного ТВ сообщает, что речь идет о 75 тысячах долларов. Известно, что территория происшествия оцеплена полицией, однако других подробностей нет. Удалось ли поймать предполагаемых грабителей, в каком состоянии находятся пострадавшие инкассаторы - об этом пока ничего не известно.

Накануне вооруженный автоматом мужчина захватил более сорока заложников среди посетителей и сотрудников отделения "Банка Грузии" в Зугдиди. Большую часть он, правда, вскоре отпустил, однако забрал часть своих жертв и скрылся с ними на автомобиле. Операция по его нейтрализации продолжалась почти восемь часов, при этом преступнику был выплачен выкуп. Уже в лесополосе он освободил остальных пленников и вскоре был задержан полицией.

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