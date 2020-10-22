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22.10.2020 13:33
Рубрика: В мире

Немецким спецслужбам разрешат взламывать компьютеры пользователей

Текст: Александр Саможнев

Всем 19 федеральным и земельным секретным службам Германии в скором времени будет разрешено тайно взламывать компьютеры пользователей с помощью "государственной троянской программы". Кабинет одобрил соответствующий законопроект для внесения изменений в закон о защите Конституции, сообщает портал netzpolitik.org.

Фото: Gettyimages
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В марте 2019 года министерство внутренних дел страны разработало первый законопроект. Федеральное ведомство по защите Конституции и разведка должны были получать контроль над трафиком в режиме онлайн. Однако в тот период предложение заблокировал коалиционный партнер СДПГ, усмотрев в этом нарушение прав пользователей. В июне 2020 года МВД представило второй законопроект. На этот раз социал-демократы пошли на компромисс.

По оценкам наблюдателей, министр внутренних дел Хорст Зеехофер смог продвинуть принятие нужного законопроекта, который существенно расширяет возможности спецслужб. Применение "государственной троянской программы" будет расширено на военную разведку. Специальные службы получат также возможность взламывать терминалы для маршрутизации коммуникаций.

Изначально предлагалось ограничить вмешательство спецслужб в частную жизнь случаями обнаружения возможного нападения. Или, например, если чувствительная информация предоставлена партнерами. Однако этих поправок в тексте нового законопроекта уже нет. Земельные ведомства получают неограниченные возможности для слежки.

При этом за последние годы и так расширились полномочия спецслужб как в рамках борьбы с терроризмом, так и для противодействия криминальным структурам. Власти же ничего не говорят относительно обеспечения IT-безопасности, отмечают специалисты.

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