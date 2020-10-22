Новый способ маскировки от спутников запатентовали в России

Новый способ маскировки мобильных объектов наземного базирования от радиолокационных спутников возможных противников запатентовала Военная академия связи имени Буденного Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных Роспатента.

Маскировка будет вестись с помощью распыления специального аэрозоля по пути следования мобильных объектов. Получившееся "облако" должно препятствовать зондирующему сигналу спутника.

В патенте не указано, какие именно мобильные объекты могут быть замаскированы таким образом. Речь может идти, в том числе, о подвижных комплексах с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Ранее российские ученые разработали способ маскировки военной техники зимой. Материал создан на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом. Отраженная волна не позволяет радиолокационным устройствам противника определить спрятанный объект. Дальность обнаружения военной техники благодаря этому материалу снижается в 3,5 - 4 раза.