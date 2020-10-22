Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена

Экс-президент США Барак Обама в среду впервые за все время нынешней предвыборной гонки лично выступил на митинге в поддержку кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена. Мероприятие прошло в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Обама заявил, что любит приезжать Пенсильванию, жители которой уже дважды его поддержали. "Сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис", - цитирует выступление ТАСС. Бывший президент также обрушился с критикой в адрес республиканца Дональда Трампа.

Напомним, Обама был 44-м президентом США, а Байден занимал пост вице-президента в его администрации. Большинство жителей Пенсильвании проголосовали за Обаму на президентских выборах в 2008 и 2012 годах. Однако в 2016 году они поддержали Трампа.

Пенсильвания входит в число штатов, исход голосования в которых наиболее важен с точки зрения результатов предстоящих третьего ноября выборов главы государства.