Опубликованы направления деловой программы форума "Сильные идеи для нового времени"

"Поиск идей является сейчас одним из главных трендов не только в российской, но и в мировой экономике, и форум сильных идей весьма своевременно появился как ответ на вызовы времени. Это беспрецедентная возможность изменить страну по инициативе граждан, прислушаться к голосу каждого, проанализировать жизнеспособность инициатив и незамедлительно провести изменения в жизнь. Уверен, что идеи, представленные на форуме, положат начало совершенно новым процессам в экономике и ускорят инновационное развитие регионов и всей нашей страны", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Мы хотим сделать форум по-настоящему глобальным с точки зрения обсуждаемых тем. Это первая такая дискуссия, которая затронет повестку третьего десятилетия XXI века. Кооперация технологических платформ, новые условия взаимодействия работодателя и работника, радикальное изменение подходов к определению социальной нормы жизни, ответ на экологические вызовы, - это лишь несколько примеров вопросов, которые мы ставим перед участниками наших мероприятий. Этот год показал, что ответы нам нужны как можно быстрее", - подчеркнула генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Напомним, шорт-лист идей формировался из предложений, поступивших по семи тематическим направлениям: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".

Как сообщалось ранее, форум пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Основные мероприятия запланированы в Сочи, но регионы смогут участвовать в режиме онлайн: связь и общение экспертов, инициативных граждан, представителей органов власти будут организованы посредством видео-конференц-связи.

"Мы подготовили всю инфраструктуру площадки для работы в разнообразных форматах. Мероприятие в Сочи пройдет с соблюдением всех эпидемиологических требований. А для участников и зрителей в регионах предусмотрены трансляции деловых сессий, возможности прямых включений и участия в обсуждениях онлайн. В определенном смысле необходимость ограничений сыграла нам на руку - позволила сделать мероприятие еще более масштабным, собрать на одной площадке и подключить к обсуждениям профессионалов, экспертов и инициативных людей всей страны", - отметил председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Программа доступна на сайте форума.