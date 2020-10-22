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22.10.2020 14:02
Рубрика: Экономика

Отказ от ископаемых источников энергии потребует 50 трлн долларов

Текст: Елена Березина

Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос человечества на энергетику, уверен глава "Роснефти" Игорь Сечин. Об этом он заявил на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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"Достижение цели по нулевым чистым выбросам, по оценке МЭА, в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 трлн долларов инвестиций. А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых топлив потребует порядка 50 трлн долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза. При отказе от использования традиционных ископаемых видов топлив не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях", - подчеркнул Игорь Сечин.

Отдельные виды металлов добываются в сложных юрисдикциях, а также могут быть чрезвычайно токсичны, например, кадмий, уточнил глава "Роснефти". "Многие из активно продвигаемых сегодня технологий могут применяться далеко не во всех странах и природных условиях, в отличие от традиционных нефти и газа. С учетом текущего уровня технологического развития не все страны могут позволить себе активное развитие возобновляемых источников по экономическим причинам. Влияние этих факторов хорошо иллюстрирует нынешняя распространенность "зеленой энергетики": сейчас на 10 стран мира приходится 80% всей мировой выработки электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями. При текущем уровне потребления кратность запасов некоторых металлов более, чем достаточна, но при экспоненциальном росте потребления возникает дефицит и зависимость от нестабильных поставок", - прогнозирует он.

По его словам, ускоренный переход к возобновляемым источникам может также привести к инвестиционному дисбалансу - "недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды энергоносителей, а не только на нефть и газ".

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Роснефть

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