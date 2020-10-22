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22.10.2020 15:46
Рубрика: Общество

Расшифрован древнеегипетский папирус о загробной жизни

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Университета Чикаго (США) впервые опубликовали текст, написанный на древнеегипетском папирусе FMNH31324 и его расшифровку. Это оказался фрагмент "Первой книги дыхания" - древнего погребального текста, предназначенного для того, чтобы позволить умершим людям присоединиться к богам в загробной жизни.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Исследование опубликовано в журнале Journal of Near Eastern Studies, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о папирусе FMNH31324, который был приобретен Полевым музеем естественной истории в Чикаго 24 мая 1894 года. Для музея этот артефакт в Европе приобрел коллекционер Эдвард Э. Эйер.

Предыдущие исследования показали, что текст на папирусе представляет собой фрагмент "Первой книги дыхания", причем он был переписан, но не скопирован, в эпоху Птолемеев или Рима с более древнего источника.

Изучая происхождение этой книги, ученые выяснили, что переписчик не следовал дословному цитированию. Он дополнил текст заклинаниями из "Книги мертвых", некоторые отрывки пропустил, а оставшиеся "переплел" с новыми комментариями.

Благодаря усилиям неизвестного автора папирус FMNH 31324 стал документом, в котором ранее независимые друг от друга заклинания "Книги мертвых" были объединены в единую повествовательную структуру, сфокусированную на обожествлении умерших и их представлении сообществу богов. Эта новое произведение в начале рукописи названо как "Первая книга дыхания". Аналогичные названия ученые находили и в начале многих других рукописей.

Конкретное место происхождения определить не удалось, но ученые считают, что рукопись происходит с западного берега Фив. Вероятно, она была написана и проиллюстрирована одним автором. Он писал на отдельных листах, которые затем были собраны в один свиток.

Фото: Anadolu Agency
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Из-за повреждений папируса идентифицировать владельца рукописи и точную дату его создания пока не удалось. Но исследователи отмечают, что если в будущем найдутся другие папирусы, принадлежащие тому же человеку, то имя владельца удастся установить.

Текст был написан пером типа "каламос", изготовленным из тростника. По стилю ученые определили, что он был создан приблизительно между второй половиной I века до нашей эры и концом I века нашей эры. Автор был образованным человеком - в тексте нет характерных ошибок, а "грамматика представляет собой версию "классического" среднеегипетского языка с множеством различных особенностей более поздних фаз".

Папирус содержит иллюстрации, в частности изображение божества на алтаре, знаменитую сцену суда из "Книги мертвых" и трех вооруженных мифических стражей: это фигуры с человеческой головой и ножом в руке, с головой крокодила и булавой в руке, а также с головой шакала и ножом.

Также установлено, что папирус FMNH 31324 представляет собой "сокращенную" версию "Первой книги дыхания". Повествование в нем прерывается после момента "отождествления частей тела умершего с различными божествами". Кстати, считается, что "Первую книгу дыхания" укладывали под голову умершего, а "Вторую книгу дыхания" закапывали его под ногами.

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