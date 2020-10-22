Новая волна ковида очевидна. Противостоять ей поможет накопленный опыт? Или нужны иные методы? Об этом беседуем с главным врачом больницы имени Юдина, одной из крупнейших в Москве, Ольгой Папышевой.

Ольга Папышева: Строим работу так, чтобы помощь была и ковидным, и плановым пациентам. Фото: Сергей Михеев/РГ

Больнице, которой руководит Ольга Виуленовна, почти полвека. Помню, как она начиналась. Помню ее первого главного врача. Даже знаю, за что - при всех успехах - он был отстранен от работы. Больницу построили в тогда отдаленном районе Москвы по существующим, опять же тогда, стандартам. Некий безликий новодел. А первый главный врач был молод, активен, стремился к тому, чтобы весь лечебно-диагностический процесс был на современном уровне. Считал, что и внешний вид медицинского учреждения важен в лечении, выздоровлении. И… Однажды позвонил и попросил приехать посмотреть, как преображается больница. Грешно было отказаться, потому что новая стала одной из ведущих. К тому же бесспорно крупнейшая - полторы тысячи коек.

"Виной приглашения" был свежеположенный пол в вестибюле - из мрамора. Действительно, красиво, привлекательно. Но в ту пору это было "ужасное, недопустимое излишество". Главного врача вскоре поменяли. Не называю фамилий: такое было время. Хотя… не везде оно ушло. Иначе как объяснить, что, по данным Счетной палаты, уже в наши дни немало лечебных учреждений, живущих без центрального отопления, горячей воды. Но пусть это будет неким лирическим отступлением от темы.

С Ольгой Виуленовной мы говорим о том, что, несмотря на полувековой возраст, больнице удалось сохранить не только полы. Удалось сохранить главное: доброжелательное отношение к пациентам. Можно по-разному относиться к информации интернета, но все-таки она в какой-то мере передает истинное положение. В больнице Юдина лечатся многие. Она работает круглосуточно, поскольку относится к числу тех, кто приписан к крупнейшим скоропомощным клиникам страны. Критические замечания имеют место быть. Но отнюдь не они делают погоду. Погоду делают те, кто благодарен за возвращенное здоровье, те, кто стремится лечиться именно в Юдинской.

Ольга Виуленовна! Во главе Юдинской вы чуть больше года. До этого возглавляли старейшую московскую больницу № 29. Там было 940 коек. Здесь полторы тысячи. Вы сразу почувствовали, что это совсем иная больница, иные требования?

Ольга Папышева: Не совсем понимаю ваш вопрос. Мне кажется, требования к главному врачу должны быть едины, независимо от того, где больница, на сколько она коек. Она должна лечить, лечить достойно, используя все современные возможности медицины.

Вам хорошо говорить о возможностях. Московское здравоохранение во многом элитное. Здесь действительно есть для этого возможности. И важно, чтобы они правильно использовались. Ваша Юдинская с самого начала пандемии работает в так называемом ковидном режиме.

Ольга Папышева: Уже 27 февраля, когда вирус еще был не так страшен, когда мало кто воспринимал ситуацию всерьез, у нас началось перепрофилирование. Один из наших корпусов был перепрофилирован под ковид.

А сколько всего корпусов?

Ольга Папышева: Лечебных шесть. Больница многопрофильная. Оказываем хирургическую помощь по профилям нейрохирургии, кардиохирургии, абдоминальной хирургии, гнойной хирургии, сосудистой хирургии, эндоваскулярной хирургии, травматологии, ортопедии, урологии, сосудистой хирургии, нефрологии. В нашей больнице сосудистый центр. Это значит, что в любое время суток "скорая помощь" может доставить пациента с самыми тяжелыми патологиями сосудов: инфарктами, инсультами, другими нарушениями мозгового кровообращения. И помощь будет оказана: в нашей городской больнице трудятся многие ведущие специалисты в разных областях охраны здоровья. И вся современная аппаратура для оказания такой помощи в нашем распоряжении.

Ольга Виуленовна, согласитесь, у каждой больницы своя фишка. Может, я ошибаюсь, но таковой в больнице Юдина является перинатальный центр?

Ольга Папышева: Я бы не стала все акценты сводить к перинатальному центру. Хотя не могу не согласиться с тем, что он действительно на должной высоте. Важно, что наш родильный дом на территории многопрофильной больницы. Вы скажете, что многие перинатальные центры на территории многопрофильных больниц, и у них тоже немалые возможности. Но замечу, что у нас, кроме этого, еще есть детский боксированный корпус для выхаживания новорожденных. В первую очередь недоношенных, даже 500-граммовых.

Много подразделений, разные корпуса, обширная территория. Очень, кстати, ухоженная, привлекательная. Главный врач больницы во сколько приходит на работу в ковидное время?

Ольга Папышева: Достаточно поздно: в 7.30 утра. Я целый день в больнице.

Это нормально?

Ольга Папышева: У меня нет ответа на этот вопрос. Каждое время диктует свои требования. И я, наверное, не исключение из правил жизни главных врачей. Вот сейчас идет вторая волна. Мы к этой второй волне, по-моему, готовы.

Что значит готовы? Сколько у вас коек под ковид?

Ольга Папышева: Уже развернуто более 300 коек. К тому же к больнице прикреплена территория временного госпиталя. И мы принимаем туда пациентов. Мы хорошо оснащены, и главное - у нас есть подготовленные, опытные кадры.

Наличие второй волны уже бесспорно. А дальше?..

Ольга Папышева: А дальше?.. Мы практически осознали, что надо жить в этой ситуации, уметь приспосабливаться к обстоятельствам и всю работу по всем направлениям строить с учетом требований ковида. Очень существенно, что, например, весной, когда все только начиналось, многие лечебные учреждения - и это не секрет - были перепрофилированы для работы с ковидными пациентами. Пациентам, нуждающимся в плановой помощи, было рекомендовано отложить госпитализацию. В первую очередь тем, кто нуждается в операции. Но опыт - лучший критерий. И ныне понятно, что откладывать плановую помощь надолго не получится. И так как ныне понятно, что ковид надолго и всерьез, то эту ситуацию надо обязательно учитывать. И строить свою работу так, чтобы в помощи не было отказано ни ковидным пациентам, ни плановым.

Например, у пациентки камни в желчном пузыре. Мучения ужасные. Показана операция. А у пациентки диагностирован ковид. "Скорая" привезет ее к вам?

Ольга Папышева: Нет, ее повезут в больницу имени Филатова, где оказывают помощь таким больным. Мы же в основном работаем с плановыми пациентами и теми, кто нуждается в экстренной помощи. Сколько можно подождать, например, пациенту с камнями в желчном пузыре? Весной ему было предложено отложить операцию. Хотя ковида у него не было. Но сколько можно ждать? Ждать воспаления, обострения. Да ни в коем случае! И теперь у нас есть возможности плановое лечение ни в коем случае не откладывать.

Именно сейчас плановых больных поступает больше? "Скорая" привозит больше пациентов?

Ольга Папышева: Мы сейчас стали принимать такое же количество плановых пациентов, какое было до начала пандемии. И "скорая" фактически привозит примерно такое же количество пациентов. Например, за сутки, в которые мы с вами беседуем, к нам обратились 450 пациентов. Патология разная.

Кроме того, в наш перепрофилированный ковидный центр каждый день госпитализируются десятки ковидных больных. В том числе и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

Можно считать, что им повезло. И в больнице Юдина их избавят не только от ковида, но и от основной болезни?

Ольга Папышева: Если поступивший пациент, кроме ковида, страдает каким-нибудь хроническим заболеванием, то его будут лечить и от вирусной патологии, и от основного заболевания.

Ольга Виуленовна, давайте отвлечемся от ковида, вернемся к мраморным полам. В ковидной ситуации больнице нужна красота?

Ольга Папышева: Думаю, что да. Современный пациент настроен на комфортные условия. Особенно те, кто помоложе. Достойный внешний вид лечебного учреждения формирует отношение пациента к клинике, способствует доверию к лечебному учреждению. Остались в прошлом времена, когда главенствовало убеждение: был бы хороший врач. А где, в каких условиях находится пациент - значения не имеет. То время ушло, и слава богу. Когда человек болен, когда требуется лечение, комфортность становится очень важной. Потому в нашей огромной больнице мы стараемся создать удобное, комфортное пространство и для пациентов, и для сотрудников.

Мы встретились в пятницу. Впереди два выходных. Вы останетесь дома?

Ольга Папышева: Ни в коем случае! Во всяком случае не в этот раз. Вторую волну нельзя сбросить со счетов.