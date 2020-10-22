Его считают лучшим футболистом всех времен и народов. Быть может, даже самым популярным человеком Земли. И в наступившие 80 единственный трехкратный (1958, 1962, 1970) чемпион мира бразилец Пеле сохранил трезвый ум, доброжелательность, чувство юмора.

Уважаемый и дорогой Пеле, что сказали бы вы миллионам людей по всему миру, которые мечтают поздравить вас с 80-летним юбилеем?

Пеле: Я хочу всех поблагодарить. Кто-то уже отправил мне письмо, кто-то электронное сообщение. За свои 80 лет я в первую очередь должен поблагодарить Бога, давшего здоровье, которое позволило мне добраться до этого момента, в этом возрасте и в ясном уме. Быть может, не очень смышленым (смеется), но в ясном уме. Теперь серьезно. Меня всегда хорошо встречали. Куда бы я ни ехал, в какое бы место я ни приезжал, меня везде хорошо принимают. Двери всего мира открыты. Я надеюсь, что, когда попаду на небеса, Бог примет меня так же, как сегодня меня принимает весь мир благодаря нашему любимому футболу.

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту): Когда я попаду на небеса, Господь Бог примет меня так же, как сегодня принимает весь мир

Что можете сказать о коллегах по игре, болельщиках и прессе, которая на протяжении всех этих лет следила за вашей карьерой?

Пеле: Это забавная штука, потому что пресса имеет дело со всем, а не только с карьерой футболиста. Когда говорят о СМИ, когда говорят о журналистах, когда говорят о новостях, это касается не только футбола. Но мне, понятное дело, на протяжении всех этих лет моей карьеры, этих 80 лет моей жизни журналисты зачастую немного надоедали, немного докучали. Я был немного мрачен и даже ненавидел многих журналистов, которые выдумывали многие вещи и врали.

Бывали на некоторых матчах случаи, когда разочарованный футболист чужой команды после забитого мною гола оскорблял мою семью, мою мать. Естественно, я был уверен, что говорилось это не от чистого сердца. Хотели, чтобы я потерял контроль, начал ругаться и таким образом попал бы под удар. Я это все понимал, и все это я прошел. Ясно, что намерения игроков, болельщиков, поддерживающих другие команды, были направлены на то, чтобы сделать все, чтобы вывести меня из себя. Но меня всегда поддерживал Бог.

Гол в королевском стиле. Фото: AP

Какое послание вы бы хотели передать своим многочисленным поклонникам, которые есть почти во всех странах нашей планеты?

Пеле: Существует столько вещей, которые я бы хотел передать поклонникам, моим друзьям, моим братьям, моим близким…

Все, что человек получает в жизни, это то, что Бог считает для тебя достойным. Если я сделал что-то, что кого-то расстроило, принес победы "Сантосу" (футбольный клуб, в котором играл Пеле. - "РГ"), сборной Бразилии, сборной Вооруженных сил, все чемпионаты, которые я выиграл, естественно огорчали противников.

Но это жизнь. Извините меня. Но во имя Бога я благодарю от всего сердца за то, что у меня было за всю мою карьеру.

Авторитетно

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

Так сложилось, что мне не довелось встретиться с Пеле лично, но, конечно же, я не раз видел его игру по телевидению. Полностью согласен с теми оценками таланта этого выдающегося мастера, которые даны экспертами и болельщиками.

Он трижды становился чемпионом мира, причем первый раз - в 17 лет. Это уже феноменальное достижение, не считая количества забитых мячей и других завоеванных титулов. Пеле отлично одарен физически, обладал прекрасным дриблингом и голевым чутьем. Не говоря уже о скоростных качествах и особом умении исполнения штрафных ударов. Я бы назвал это комплектом футбольных характеристик, которые свойственны единицам. На мой взгляд, он в чем-то опередил время, потому что в пятидесятых-семидесятых кроме него так практически никто в футбол не играл.

Великий Пеле был головной болью для самых лучших защитников мира - итальянских (как на фото), наших из сборной СССР, английских, немецких. Бразильца никто не мог сдержать без фола. Фото: AFP

Из блокнота Николая Долгополова

Жива легенда

Вот вам старинный анекдот. В СССР пионера принимают в комсомол и, проверяя уровень политической подготовки, спрашивают: "Кто самый известный человек в мире?". Мальчик выпаливает: "Пеле". И получает: "Приходи через годик. Ленин".

В шутке не просто доля, а почти 100-процентная правда. Популярнее Пеле во второй половине ХХ века никого не было не только в спорте - в жизни тоже. Король, чудесник, гений - кто с этим поспорит.

Чистая случайность, что на чемпионате мира 1958 года в Швеции 17-летний парнишка появился под почетнейшим 10-м номером, ставшим его коронным.

Просто по обычному разгильдяйству сборная Бразилии вовремя не сдала в оргкомитет фамилии своих игроков с их номерами, и организаторы сами раздали бразильцам майки с заветными цифрами. Так Пеле и остался "десяткой". Тот состав звучит, как песня: Вава, Гарринча, Сантос, Жильмар, Зито и присоединившийся к этой фантастической сборной Пеле, который был едва ли не лучшим в этой ни с кем несравненной футбольной компании.

А начинал он тяжко. Жили в нищете с братьями-сестрами. Приходилось подрабатывать официантом. Могло бы, возможно, не выйти в футболе, если бы, получив лет в 14 первый сексуальный опыт - гомосексуальный, - пошел бы только по этой, справедливо считавшейся в ту пору скользкой, дорожке.

Кстати, во взрослой жизни был здесь тоже не безгрешен, хотя детей, браков и разводов у любвеобильного Пеле хватило бы на полсборной Бразилии. Но все это чушь, фигня, ничто по сравнению с его футбольной гениальностью. Такие рождаются действительно раз в столетие. В какой-то мере сравниться с ним мог бы аргентинец Марадона, опередивший Пеле в паре мировых опросов из полутора десятков на тему лучшего футболиста ХХ века. Но, нет, не то. Марадона разбазарил свой талант, а Пеле с 15 лет пестовал его в родном "Сантосе". Где с младых ногтей лишь один человек - капитан команды Зито - имел право орать и упрекать мальчугана. Остальные игроки, даже тренеры во всем быстро разобрались, кричать на новичка остерегались. По сегодняшним меркам малорослый, а тогда вполне ничего со своими 173 сантиметрами, он и выпрыгивал лучше всех, забивая головой. Его финты остались неповторимы - не разгаданы. Так, как бил по воротам Пеле, не бить никому и никогда. А уж как нещадно били его, как лупили по золотым ногам, как провоцировали и выводили из строя! Еще на Кубке мира-1958 он, только на большое поле вышедший и, казалось, неразгаданный, был безжалостно травмирован, не сыграв в финале.

Но, видно, звезды сошлись так, что нечто неземное хранило, берегло Пеле от неизлечимых ран. Он единственный футболист, ставший трехкратным чемпионом мира, - в 1958, 1962 и 1970 годах. И такого никому и никогда не повторить. Впервые увидел его живьем в 1965 году в "Лужниках", когда был установлен абсолютный рекорд их посещаемости: 104 тысячи зрителей при вместимости 102 тысячи на товарищеском матче СССР - Бразилия, проигранном нами 0:3. Пеле держали, валили, а он в каждом тайме забил по мячу сначала Банникову, потом искренне уважаемому мною Анзору Амберковичу Кавазашвили. И, знаете, тот проигрыш даже горечи не оставил. Ведь проиграли команде Пеле. Естественно, закономерно, красиво. Болельщики расходились довольными.

В футболе Пеле - непревзойденное человеческое совершенство, которое Шекспир воспел устами Гамлета: "король людей и всех на земле живущих". Это помогало его стране. Пеле и сейчас символ Бразилии. Не только футбольной - всей. И по прошествии стольких лет все остается низменным: Пеле = футбол, карнавалы кофе, Копакабана. В 2009 году на Конгрессе МОК в Копенгагене он на наших изумленных глазах выиграл для своей страны Олимпийские игры 2016 года. Победил и президента США Барака Обаму, вместе с женой с высоких трибун пропихивавшего Америку, и многолетнего владыку спортивного мира маркиза и экс-президента МОК Хуана Антонио Самаранча, умолявшего отдать голоса "ну в последний раз, ну ради меня" его родной Барселоне. Проголосовали члены МОК скорее не за Рио-де-Жанейро, а за просившего их об этом Пеле, которому не откажешь.

Горжусь, что среди сотни - единственный раз в карьере Пеле - безостановочно раздаваемых интервью было и одно, "РГ" доставшееся. Кстати, интервью мое получилось так себе. Бывает…

С места событий

Бразилия ликует

День рождения короля футбола Эдсона Арантис ду Насименту, известного всему миру как Пеле, является в Бразилии хоть и не официальным, но общенациональным праздником.

Пожелания крепкого здоровья Пеле будут доноситься из каждого уголка страны. А центр торжеств находится в штате Сан-Паулу, где Пеле родился как футболист и прославился как непревзойденная звезда мирового футбола.

Накануне на сан-паульском стадионе Пакаэмбу, где еще совсем недавно в полевом госпитале лечили больных коронавирусом, вновь открыл свои двери Музей футбола. Его главная экспозиция теперь называется "Пеле 80 - король футбола". Перед самым открытием сюда вернули один из главных его экспонатов - футболку Пеле, в которой король принес своей сборной третью звезду победителя ЧМ по футболу.

Поздравления и подарки к юбилею поступают Пеле отовсюду. В прибрежном городе Сантос, где засияла звезда Эдсона, один из известнейших городских художников Бразилии Эдуардо Кобра посвятил королю фреску, которую он назвал "Сердце Сантоса". Произведение площадью 800 квадратных метров расположилось на здании Центра туристической активности - одной из архитектурных достопримечательностей города. Футбольный клуб "Сантос", которому Пеле отдал лучшие годы, подготовил целую серию мероприятий в честь юбилея своего самого известного игрока. Правда, из-за пандемии коронавируса присутствовать на них сможет лишь ограниченный круг людей. Но понаблюдать за происходящим можно будет в онлайн-формате. Среди прочих запланированных мероприятий здесь пройдет торжественная процедура гашения юбилейной марки, а также будет представлена новая футболка в честь 1116 матчей, сыгранных Пеле.

Подготовил Иван Карташов, Бразилиа