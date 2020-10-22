Пенсионерам с Севера оплатят часть поездки за рубеж

Пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера, смогут получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда по России к месту отдыха и обратно - причем это правило будет действовать, даже если место отдыха находится за пределами России. Поправки прошли первое чтение в Госдуме.

Документ касается неработающих пенсионеров из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Сейчас они уже имеют право получить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда, но с ограничениями.

- Законопроектом предлагается расширить выбор для получателей компенсации, то есть правом компенсации проезда по России смогут воспользоваться не только те, кто выбрал для отдыха территорию Российской Федерации, но и отдохнувшие за ее пределами, - сказала один из авторов законопроекта, депутат от "Единой России" Раиса Кармазина.