Закон Пермского края от 6 октября 2020 года № 570-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 24 сентября 2020 года
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством утверждает величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год.
Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год в размере 9 124 рубля.
Статья 2. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин
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