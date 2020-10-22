Закон Пермского края от 6 октября 2020 года № 570-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 24 сентября 2020 года

Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством утверждает величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год.

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год в размере 9 124 рубля.

Статья 2. Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







