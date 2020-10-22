Песков назвал безосновательными обвинения РФ в связи с выборами в США

Заявления из Вашингтона о том, что Москва якобы предпринимает попытки влиять на итоги предстоящих в США президентских выборов, безосновательны, подчеркнули в Кремле.

"С сожалением можем это прокомментировать. Обвинения сыпятся каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются", - в который уже раз констатировал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Скорее это такая дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами", - считает он.

Напомним, что директор американской нацразведки Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран собираются повлиять на выборы в США, но Штаты не потерпят таких попыток.