Песков объяснил концептуальный характер речи Путина на "Валдае"

Пока еще неизвестно, каким будет новый миропорядок, но он принесет с собой новые правила, и входить в него в состоянии конфронтации - глупо и бесперспективно, заявили в Кремле.

Характер выступления президента на заседании международного дискуссионного форума "Валдай" был определен ситуацией в мире. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" (Первый канал) заметил, что еще никогда мир в новейшей и новой истории не сталкивался с такими вызовами для глобального здравоохранения с точки зрения пандемии. А экономический кризис носит по истине глобальный масштаб.

"Никто до сих пор не знает последствия этого экономического кризиса, и как долго и каким образом мы все будем из этого кризиса выходить. Никто не знает, какой миропорядок будет выстроен. Все это так или иначе принесет новые правила", - сказал Песков.

Российский лидер считает важным сохранить костяк мировой системы, поэтому и говорил об ООН, Совбезе, праве вето. А вот остальные элементы будут нарастать на этот костяк уже в каком-то новом виде, и пока непонятно, в каком, заметил представитель Кремля. И президент предупреждал, что это очень чувствительный для всех момент в развитии, и входить в него в состоянии конфронтации, дефицита взаимного доверия - "по меньшей мере, глупо, неразумно и бесперспективно", заключил Песков.