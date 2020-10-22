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22.10.2020 13:32
Рубрика: Власть

Правительство сделает путевки в санатории более доступными для работающих

Текст: Владимир Кузьмин

Поправками в Налоговый кодекс правительство сделает более доступными для работающих граждан и их семей путевки в санатории и на курорты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

Фото: iStock
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"Работодатели получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с санаторно-курортными организациями, а не только с туроператорами, как это предусмотрено сейчас", - пояснил он суть инициативы. Затраты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль организации, что обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников, позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок.

- Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физических лиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаторно-курортным организациям, - подчеркнул Мишустин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Порядок лечения в санаториях

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