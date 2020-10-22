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22.10.2020 14:25
Рубрика: Экономика

При правительстве Москвы начал работу Совет по стратегическому развитию экономики столицы

Текст: Анастасия Камзолова
Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов назвал приоритеты экономической "пандемийной" повестки на ближайшее время - нацпроекты, работа с инвесторами и развитие трехстороннего диалога с бизнесом и федеральным центром по выработке дальнейших мер поддержки бизнеса и корректировке региональных проектов. Об этом он заявил на первом заседании Совета по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при правительстве Москвы.

Единый план достижения национальных целей, который обсуждается в федеральном правительстве, включит в себя лучшие антикризисные региональные практики. Показавшие свою эффективность решения, принятые в субъектах РФ в первую волну пандемии, решено адаптировать под нужды других регионов. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, принявший участие в заседании Совета. Он подчеркнул, что в пандемию каждый регион, получивший большую самостоятельность в принятии решений, приобрел уникальный опыт спасения экономики, который важно масштабировать.

Московская экономическая антикризисная модель при формировании банка лучших региональных практик имеет все шансы занять ведущее место. И не только с точки зрения масштаба финансовой поддержки бизнеса, которая составила 90 млрд рублей и охватила 45 тысяч организаций из разных отраслей. За счет выстраивания обратной связи с пострадавшим бизнесом и координации с федеральными мерами поддержки был создан механизм, позволивший охватить самые болевые точки и дать возможность бизнесу пережить первую волну пандемии. Эффективность этого механизма получила объективное подтверждение как в абсолютных цифрах, отражающих динамику подъема экономики города после снятия ограничений, так и признание Москвы лучшей мировой антикризисной столицей согласно рейтингу международной аудиторской компании Ernst&Young.

Решения, разработанные и реализованные оперативным штабом по экономике в первые месяцы пандемии, позволяют сейчас избежать столь же жестких мер и вводить ограничения более мягкого характера, уверен Владимир Ефимов.

"Опыт взаимодействия с бизнесом в процессе выработки комплекса мер поддержки в первые месяцы пандемии показал, что совместный поиск решений и их оперативная корректировка помогли справиться с самыми болевыми точками и создать условия для подъема экономики сразу после окончания карантина", - заявил вице-мэр.

Президент "Опоры России" Александр Калинин поддерживает эту точку зрения и рассчитывает, что Совет продолжит прямой диалог города и бизнеса и "станет площадкой выработки лучших практик реализации "Национального плана по восстановлению экономики".

Наиболее действенными мерами эксперты считают введенные Москвой послабления в налоговой, земельно-имущественной и финансовой сферах. Город ввел арендные и налоговые "каникулы", для ряда компаний снизил бюджетные выплаты, создал инструменты для стимулирования инвестиций.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева, активно участвовавшая в работе оперативного штаба и выработке мер поддержки бизнеса с первых дней пандемии, считает, что большую роль в эффективности мер поддержки сыграла готовность московских властей к постоянному диалогу с бизнесом.

"Все инициативы собирались и обсуждались на заседаниях оперативного штаба по экономическим вопросам, - сообщила она. - Сегодня также необходимо работать на опережение. Востребованы практики и опыт, наработанные полгода назад, например, гибкий подход к рассмотрению кризисных ситуаций, в которых оказываются предприниматели, и режим оперативного реагирования на нужды бизнеса".

Председатель Союза управляющих ресторанами, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов считает, что такого качественного взаимодействия у ресторанной индустрии с властью до этого не было никогда.

"Прежде чиновники не до конца понимали, что именно нужно бизнесу, а мы не понимали куда стучаться, чтобы рассказать о своих проблемах, - поделился Сергей Миронов. - Мы поняли, насколько эффективной может быть коммуникация с мэрией на примере работы штаба в пандемию. Думаю, что не менее эффективным будет и Совет. Подобные структуры должны работать не только в кризис, но и в "мирное" время".

Уже на первом заседании Совета стала очевидной быстрота реакции власти на проблемы бизнеса. Когда Сергей Миронов сообщил, что в Москве существует "монополия" по доставке еды из ресторанов - по его словам, "Яндекс" и Delivery Club забирают 10-35% от стоимости заказа за курьерскую доставку - Владимир Ефимов тут же пообещал с этим разобраться.

"Мы детально этот вопрос посмотрим, - пообещал он. - И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, обратимся в Федеральную антимонопольную службу".

Подводя итоги первой встречи, вице-мэр подчеркнул, что все поступившие предложения будут обобщены, на их основе будут сформулированы меры, которые город сможет предложить для поддержки бизнеса.

"Мы готовы оперативно рассматривать и принимать те решения, которые в наших полномочиях и от которых зависит комфортная работа предпринимателей, - сказал Владимир Ефимов. - Мы также готовы обращаться к федеральному правительству в части мер поддержки для бизнеса, если будем вдруг выходить за рамки региональных полномочий, потому что понимаем, что это, в первую очередь, - благосостояние жителей Москвы и развитие предпринимательства".

Справка "РГ"

Совет по стратегическому развитию и реализации приоритетных нацпроектов создан при правительстве Москвы и является постоянно действующим совещательным органом. В его состав вошли представители правительства Москвы, крупнейших деловых ассоциаций России и общественных организаций. По поручению мэра Москвы Совет возглавил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Экономика Бизнес

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