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22.10.2020 12:45
Рубрика: Власть

Принят президентский закон о прокуратуре РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о работе прокуратуры. Поправки были инициированы главой государства в целях законодательного оформления новых норм Конституции. Меняется порядок назначения прокуроров - изменения, в частности, направлены на повышение их независимости, объяснили в нижней палате.

В осеннюю сессию это первый принятый закон во исполнение поправок в Конституции, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. И это самый первый закон из внесенного президентом пакета поправок.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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- Законопроект укрепит независимость органов прокуратуры при осуществлении ими их полномочий, - заявил от фракции "ЕР" ее представитель Олег Быков, выступая на пленарном заседании.

В законопроекте уточняются полномочия прокуратуры РФ и вводятся ограничения и запреты для граждан, претендующих на замещение должности прокурора. Самые кардинальные изменения устанавливают новый порядок назначения на должности в прокуратуре.

До внесения поправок в Основной Закон генпрокурор и его заместители по представлению президента назначались Советом Федерации. Теперь это прерогатива президента, которая осуществляется после консультаций с сенаторами. Указывается, что для проведения консультации по кандидатуре на должность генпрокурора президент направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, характеризующие кандидатуру. У сенаторов есть неделя для ответа в письменном виде. Аналогичным образом - с рядом нюансов - уточняется порядок назначения заместителей генпрокурора.

Существенным образом меняется подход для назначения региональных прокуроров. Ранее они назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с регионом. "В Конституции теперь не предусмотрено согласование прокуроров субъектами Федерации, - отметил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (официальный представитель президента по пакету законопроектов по Конституции). - Таким образом, выстраивается вертикаль".

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Дело в том, что органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов, в том числе органами власти регионов, то есть прежний подход не отвечал принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти.

Поправками также уточняются нормы о снятии прокуроров с должности. Прописывается и запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства, либо вида на жительство.

Положения закона вступят в силу со дня его официального опубликования.

До конца года депутаты "максимально должны рассмотреть" законопроекты во исполнение новых норм Конституции, заявил Вячеслав Володин в ходе обсуждения этих норм. Это, в первую очередь, вопросы повышения качества власти (на это направлены новая редакция закона о кабмине и другие изменения), а также социальной защищенности граждан, отметил он.

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