Путин: Безопасность России не пострадает без ДСНВ

Россия не цепляется за Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - безопасность РФ от его отсутствия не пострадает благодаря новейшим вооружениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Валдай".

- Мы не цепляемся за это договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть, - подчеркнул он, отвечая на вопросы участников. - Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения.

И все же российский лидер подтвердил готовность к поиску решений с США по спорным вопросам ДСНВ - это возможно после его продления на год без предварительных условий.

- Договор истекает в феврале, - напомнил он. - И ведь то, что я предложил - очень простая вещь, и она лежит на поверхности. Ничего не произойдет, если мы на год продлим его, этот договор, без всяких предварительных условий и будем настойчиво работать над всеми вопросами, которые вызывают озабоченность и у нас, и у американцев.

При этом президент отметил, что до сих пор предметного разговора на эту тему практически не было.

Есть два варианта, сказал Путин. Первый - "сохранить действующий договор, как он есть, и начать все-таки предметно об этом говорить". Второй - "утратить вообще этот договор и оставить и нас - США и Россию, и весь мир вообще практически без всякой правовой базы, ограничивающей гонку вооружений". "Я думаю, что второй вариант гораздо хуже первого, - отметил глава государства. - Он просто неприемлем".

Владимир Путин также заявил, что Россия готова начинать с чистого листа в переговорах по контролю за ядерными вооружениями, но призывает не терять прежние договоренности.