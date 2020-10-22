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22.10.2020 18:13
Рубрика: Власть

Путин: Коронавирус не отступил и до сих пор представляет угрозу

Текст: Ксения Воронцова

Пандемия коронавируса не отступила и до сих пор представляет серьезную угрозу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

"Коронавирус не отступил, к сожалению, и представляет до сих пор серьезную угрозу", - сказал он, выступая по видеосвязи на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"И, вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причем во всех сферах жизни", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что пандемия серьезно изменила общественную, деловую, международную и повседневную жизнь каждого человека. Ограничения так или иначе действуют во всех странах, отменены массовые мероприятия.

"Нам предстоит еще глубоко осмыслить, как эпидемия повлияла и повлияет на настоящее и будущее человечества", - сказал президент.
Путин заявил о силе государства

По его словам, в противостоянии этой угрозе мир пытается предпринять определенные действия, мобилизоваться. "Кое-что совместно уже делается, однако сразу хочу сказать - далеко не все то, что надо бы и необходимо было бы сделать перед лицом такого общего колоссального вызова. И эти упущенные возможности - также предмет для откровенной международной дискуссии", - отметил Владимир Путин.

В России с самого начала пандемии во главу угла была поставлена главная ценность - жизнь и безопасность людей, подчеркнул он. "Это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа", - сказал президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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