Путин: Надо создавать набор мер сотрудничества в сфере кибербезопасности

Президент России Владимир Путин призвал добиваться бесперебойной и безопасной работы киберпространства. По его мнению, оно способно стать площадкой для апробирования мер доверия между странами, которые конкурируют сегодня во всех сферах.

- Вынужденные ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, только стимулировали развитие дистанционных электронных технологий, и сегодня коммуникация, в основе которой лежит интернет, превратилась во всеобщее достояние, - отметил он в своем выступлении на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай". Поэтому, по мнению главы государства, нужно, чтобы эта инфраструктура действовала бесперебойно и безопасно.

Кроме того, Владимир Путин считает, что киберпространство может помочь в повышении доверия между странами, конкурирующими сегодня во всех сферах.

- Понятно, что сформировать необходимый набор мер в этой сфере, в киберпространстве, очень сложно, однако начинать эту работу нужно. Нужно делать это сейчас, - заявил президент.

Он добавил, что киберпространство может послужить площадкой для апробирования этих мер, как в свое время контроль над вооружениями проложил путь к повышению доверия в мире в целом.